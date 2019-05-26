Эксперт оценил заявление Ирана о разработке договора о ненападении

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о разработке документа, который, как предполагается, будет адресован странам Персидского залива.

В нём содержится предложение подписать договор о взаимном ненападении на фоне сложившейся на Ближнем Востоке ситуации.

Как отметил Долгов, появление подобного документа и продвижение Тегераном соответствующей концепции связано с рядом событий в регионе, в частности, с нападением неизвестных на нефтяной трубопровод, принадлежащий Саудовской Аравии.

«Это нападение было осуществлено путём ударов беспилотных летательных аппаратов, неопознанных, поэтому, кто несёт ответственность, неизвестно. США сразу возложили ответственность за эти инциденты на Иран, который осудил эти действия и заявил о непричастности. Это послужило предысторией усиления напряжённости в регионе», — пояснил аналитик.

Эксперт также напомнил, что ранее США послали свою авианосную группу в район Персидского залива.

«Также недавно было заявление Трампа о том, что ещё 1,5 тыс. американских военнослужащих отправляются в район Ближнего Востока, при том что они должны дислоцироваться в Ираке. Ситуация осложняется ещё тем, что, как известно, суннитско-шиитское противостояние — и религиозное, и политическое — между Ираном и суннитскими странами региона Персидского залива продолжается и обостряется», — добавил он.

Долгов предположил, что Сирия, Ливан, Иордания, Ирак и Турция вполне могут подписать разработанный Ираном документ.

«Но такие страны, как Саудовская Аравия, и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. — RT), где Саудовская Аравия является руководителем, — здесь это достаточно проблематично. Хотя часть этих стран может подписать, но что касается Саудовской Аравии — это проблематично. Конечно, подписание этого документа снизило бы риск военного конфликта в регионе», — заключил эксперт.

Ранее Зариф выразил мнение, что решение Соединённых Штатов об отправке дополнительно 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток представляет угрозу миру и стабильности.