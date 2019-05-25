В Иране назвали угрозой миру отправку военных США на Ближний Восток

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что решение Соединённых Штатов об отправке дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток представляет угрозу миру и стабильности.

Об этом информирует агентство IRNA.

По мнению Зарифа, США «выдвигают необоснованные обвинения» против Ирана для того, чтобы «оправдать свою агрессивную политику» в отношении Тегерана.

Он считает, что решение США о военных усилит напряжённость в регионе Персидского залива.

«Эти действия также представляют угрозу глобальным миру и стабильности», — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.