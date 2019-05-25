В Иране назвали угрозой миру отправку военных США на Ближний Восток
- Reuters
Об этом информирует агентство IRNA.
По мнению Зарифа, США «выдвигают необоснованные обвинения» против Ирана для того, чтобы «оправдать свою агрессивную политику» в отношении Тегерана.
Он считает, что решение США о военных усилит напряжённость в регионе Персидского залива.
«Эти действия также представляют угрозу глобальным миру и стабильности», — отметил он.
Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.