В Иране назвали угрозой миру отправку военных США на Ближний Восток

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что решение Соединённых Штатов об отправке дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток представляет угрозу миру и стабильности. 
В Иране назвали угрозой миру отправку военных США на Ближний Восток
  • Reuters

Об этом информирует агентство IRNA.

По мнению Зарифа, США «выдвигают необоснованные обвинения» против Ирана для того, чтобы «оправдать свою агрессивную политику» в отношении Тегерана.

Он считает, что решение США о военных усилит напряжённость в регионе Персидского залива.

 «Эти действия также представляют угрозу глобальным миру и стабильности», — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.

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