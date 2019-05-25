Эксперт оценил заявление НАТО о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» России
- Reuters
«После провала операции НАТО в Афганистане единственным оправданием для дальнейшего укрепления военного блока, увеличения финансирования является вот эта мифическая военная угроза», — сказал эксперт.
Мураховский подчеркнул, что Россия не имеет никаких наступательных планов против стран НАТО, не развёртывает группировки, в рамках венского документа предоставляет свободный доступ инспекторам из стран альянса к интересующим объектам.
«Но представители НАТО прекратили с нами все формы обмена информации, совет Россия — НАТО ликвидирован, эксперты друг с другом не общаются, все контакты фактически прекращены. В этих условиях альянсу легче придумывать и транслировать через западные СМИ истории о российской угрозе, потому что представители России не имеют доступа к дискуссионным площадкам», — заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.
По его словам, «речь идёт о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность».