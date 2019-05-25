Эксперт оценил заявление НАТО о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.
Эксперт оценил заявление НАТО о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» России
  • Reuters

«После провала операции НАТО в Афганистане единственным оправданием для дальнейшего укрепления военного блока, увеличения финансирования является вот эта мифическая военная угроза», — сказал эксперт.

Мураховский подчеркнул, что Россия не имеет никаких наступательных планов против стран НАТО, не развёртывает группировки, в рамках венского документа предоставляет свободный доступ инспекторам из стран альянса к интересующим объектам.

«Но представители НАТО прекратили с нами все формы обмена информации, совет Россия — НАТО ликвидирован, эксперты друг с другом не общаются, все контакты фактически прекращены. В этих условиях альянсу легче придумывать и транслировать через западные СМИ истории о российской угрозе, потому что представители России не имеют доступа к дискуссионным площадкам», — заключил он.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.

По его словам, «речь идёт о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить