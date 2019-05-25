В Госдуме оценили заявление НАТО о новой стратегии из-за «ядерной угрозы» России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.

«Подобным заявлением Столтенберг расписался в том, что предыдущая стратегия оказалась неспособной каким-то образом противодействовать российским системам. На сегодняшний момент Россия полностью обнулила все потуги и затраты на создание вблизи своих границ систем ПРО», — заявил Шерин.

Он также отметил, что своим высказыванием генсек НАТО преследовал сразу несколько целей.

«Он хотел в очередной раз сделать громкое заявление, напугать Россию, надавить на неё. С другой стороны, это и попытка намекнуть всему миру, что Москва по прежнему якобы остаётся агрессором. Ну и в-третьих, в НАТО хотят получить дополнительное финансирование за счёт США», — сказал депутат.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс намерен принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России.

По его словам, «речь идёт о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность».