СМИ: Премьер Франции отменил встречу с участниками евровыборов из-за взрыва в Лионе

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил встречу с однопартийцами, баллотирующимися в Европарламент, после взрыва в Лионе. Об этом сообщает AFP.

Reuters

«В связи с ситуацией в Лионе премьер-министр отменил участие в мероприятии», — приводит агентство заявление представителя главы французского правительства. Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе. При взрыве заминированного свёртка на пешеходной улице в Лионе пострадали более десяти человек. Расследование происшествия передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.