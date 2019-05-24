СМИ: Премьер Франции отменил встречу с участниками евровыборов из-за взрыва в Лионе
- Reuters
«В связи с ситуацией в Лионе премьер-министр отменил участие в мероприятии», — приводит агентство заявление представителя главы французского правительства.
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
При взрыве заминированного свёртка на пешеходной улице в Лионе пострадали более десяти человек.
Расследование происшествия передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.