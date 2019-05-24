СМИ: Премьер Франции отменил встречу с участниками евровыборов из-за взрыва в Лионе

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил встречу с однопартийцами, баллотирующимися в Европарламент, после взрыва в Лионе. Об этом сообщает AFP.
СМИ: Премьер Франции отменил встречу с участниками евровыборов из-за взрыва в Лионе
  • Reuters

«В связи с ситуацией в Лионе премьер-министр отменил участие в мероприятии», — приводит агентство заявление представителя главы французского правительства.

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

При взрыве заминированного свёртка на пешеходной улице в Лионе пострадали более десяти человек.

Расследование происшествия передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.

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