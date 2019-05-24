Глава МВД направил префектам Франции инструкции после взрыва в Лионе

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Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер направил префектам французских регионов инструкции по принятию мер для обеспечения безопасности после взрыва в Лионе.
Глава МВД направил префектам Франции инструкции после взрыва в Лионе
  • Reuters

«В связи с взрывом в Лионе я только что разослал инструкции всем префектам, чтобы обеспечить безопасность в местах большого скопления людей, в районе проведения спортивных, культурных и религиозных мероприятий», — написал он в Twitter.

Ранее на улице в Лионе произошёл взрыв, в результате которого пострадали около десяти человек. Как отметили в СМИ, взорвался заминированный свёрток.

Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.

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