Глава МВД направил префектам Франции инструкции после взрыва в Лионе

Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер направил префектам французских регионов инструкции по принятию мер для обеспечения безопасности после взрыва в Лионе.

«В связи с взрывом в Лионе я только что разослал инструкции всем префектам, чтобы обеспечить безопасность в местах большого скопления людей, в районе проведения спортивных, культурных и религиозных мероприятий», — написал он в Twitter.

Ранее на улице в Лионе произошёл взрыв, в результате которого пострадали около десяти человек. Как отметили в СМИ, взорвался заминированный свёрток.

Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры.