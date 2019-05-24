Эксперт оценил решение США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток

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Анна Лушникова
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США отправят около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.
Эксперт оценил решение США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток
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«Формально для таких действий повод есть — обострение отношений с Ираном. Но, конечно, американские военнослужащие — это просто пополнение воинского состава баз Соединённых Штатов и не более того. Не стоит говорить, что это как-то поменяет баланс сил. Мы не ожидаем каких-то военных действий между США и Ираном. Мир уже неоднократно наблюдал подобные демонстративные шаги американской администрации», — сказал он.

По словам Суздальцева, подобные заявления — традиционная политика американского руководства, демонстрирующего свою силу. 

«Но ни одно такое решение не сказалось на улучшении дипломатической работы. Самый яркий пример — провал в отношениях Пхеньяна и Вашингтона. В данном случае это символические шаги, призванные продемонстрировать некую субъектность Трампа во внешнеполитической сфере. В последние два года он очень ограничен решениями конгресса», — заключил эксперт.

Ранее Трамп подтвердил планы отправить около 1,5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток на фоне обострения отношений с Ираном.

Отмечается, что силы будут развёрнуты на Ближнем Востоке «в ближайшие недели» с целью «оборонительного» характера.

Миссией военнослужащих станет защита уже имеющихся в регионе американских военных и обеспечение свободы их перемещения.

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