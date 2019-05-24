Зариф призвал противодействовать санкциям США

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны мира противодействовать санкциям США.

«Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок. Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении», — приводит его слова IRNA.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении добычи и производства железа, стали, алюминия и меди в Иране. 

В начале мая в Госдепе заявили, что США могут начать вводить санкции за расширение АЭС в Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.

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