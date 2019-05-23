Ruptly стало лидером по числу просмотров на YouTube в Германии в апреле

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, заняло первое место среди новостных СМИ Германии по числу просмотров видео на YouTube в апреле.

По данным аналитической платформы Tubular Labs, видео агентства набрали 17,5 млн просмотров.

YouTube-канал Ruptly опередил каналы немецких СМИ Bild и SPIEGEL TV. При этом по совокупности просмотров в основных социальных сетях Ruptly вошло в топ-3 СМИ, набрав около 30 млн просмотров.

«Наш эксклюзив — видео ареста Джулиана Ассанжа — показали практически все крупнейшие мировые СМИ. Мы одни продолжали круглосуточно дежурить с камерой у посольства Эквадора в Лондоне в течение нескольких дней, в то время как другие каналы и издания уехали. В итоге агентство Ruptly стало единственным в мире, кому удалось снять эти исторические кадры», — сказала глава Ruptly Динара Токтосунова.

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери Ruptly в течение нескольких часов вело прямую трансляцию с места событий, а на следующий день опубликовало первые видеокадры последствий пожара, снятые с дрона.

Это видео показали Guardian, Mail Online, ABC News, Euronews и другие мировые СМИ.

Кроме того, по данным Tubular Labs, уже в течение 90 дней Ruptly лидирует по теме протестов «жёлтых жилетов» во Франции среди новостных YouTube-каналов на английском языке. Также в тройку вошли телеканал RT и новостное агентство Sputnik.

Ранее эфир телеканала RT о протестах «жёлтых жилетов» во Франции вышел в финал международного фестиваля Monte-Carlo Television Festival в номинации «Срочные новости в прямом эфире».

В апреле Ruptly получило золото премии Shorty Awards в категории «Лучшее новостное освещение событий в прямом эфире» за трансляции протестов «жёлтых жилетов» во Франции.

Видеоагентство обошло Bloomberg Media.

В марте Ruptly заняло второе место среди новостных СМИ Германии по числу просмотров видео на YouTube в феврале.