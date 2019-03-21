Видеоагентство Ruptly вошло в тройку лидеров по просмотрам на YouTube в ФРГ

Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, заняло второе место среди новостных СМИ Германии по числу просмотров видео на YouTube в феврале.

По данным аналитической платформы Tubular Labs, видео российского агентства набрали свыше 14 млн просмотров, что на 2 млн больше, чем у ближайшего конкурента — Spiegel TV.

При этом по совокупности просмотров в основных социальных сетях Ruptly вошло в Топ-5 СМИ, опередив Spiegel TV, Welt Video & TV и Bild.

«У каждой соцсети свой формат, поэтому мы стремимся обеспечить самый широкий спектр видеоконтента. Особую роль играют прямые трансляции. Для них мы разработали специальную платформу Ruptly Live, которая позволяет клиентам буквально в три клика показывать наши лайвы в социальных сетях», — сказала глава Ruptly Динара Токтосунова.

В марте инновационная платформа Ruptly Live получила приз бизнес-премии Stevie в Германии за интеграцию прямых трансляций в соцсети клиентов.

Агентство также представило онлайн-портал на русском языке для СМИ, вещающих во всех регионах России и странах СНГ.