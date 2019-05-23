В Госдуме ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

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Оксана Соломатина
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT оценил заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что России следует покинуть полуостров.
В Госдуме ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
  • РИА Новости

«Беспрецедентная наглость требовать от России уйти со своей территории... Именно наглость, напористость, демонстративное пренебрежение к международным законам и беспардонность на сегодняшней день — вот факторы, на которых держится Североатлантический альянс. Крым — это наша земля», — отметил депутат.

По его словам, заявление Североатлантического альянса сделано для нового руководства Украины.

«Впрочем заявление Стюарта Пича может оказаться всего лишь реверансом в сторону нового президента Украины. В принципе ничего нового, я уверен, что Порошенко может поделиться с Зеленским своим пятилетним опытом «плодотворного» взаимодействия с НАТО и прочими институтами западной демократии. Они любят громкие заявления, но дальше этого не идут», — заключил он.

Ранее Пич заявил о том, что НАТО по-прежнему не признаёт принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть территорию полуострова.

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