В Крыму ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров

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Полина Полетаева
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс по-прежнему не признаёт российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
В Крыму ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров
  • РИА Новости

«В очередной раз мы слышим от представителей Североатлантического альянса пустые заявления относительно принадлежности Крыма и того, что Россия должна делать на полуострове. Подобные структуры пять лет говорят об одном и том же, но это, безусловно, ни на что не влияет. Североатлантический альянс до сих пор не может смириться с тем, что планы НАТО по тому, какие группы вооружённых сил будут размещены в Крыму представителями данного альянса, так и не сбылись», — сказал Ганжара.

Депутат отметил, что в последнее время действительно «наблюдается активность сил НАТО в акватории Чёрного моря».

«Участилась активность разведывательных полётов над полуостровом. Интерес к Республике Крым, к сожалению, нездоровый. Но те меры, которые сегодня приняты, позволяют, я думаю, остудить даже самые горячие головы в НАТО», — уточнил он.

Ранее стало известно, что в НАТО призвали Россию покинуть Крым.

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