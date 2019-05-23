В Совфеде оценили призыв НАТО к России покинуть Крым
- Reuters
«Мы же не призываем НАТО покинуть территории стран бывшего Варшавского договора, куда они обещали не заходить, они там продолжают размещать вооружение. Мы же не призываем их покинуть страны Балтии — Эстонию, Латвию, Литву, которые были в составе Советского Союза. Они туда спокойно направляют свои базы и не покидают», — подчеркнул сенатор.
Джабаров также призвал Североатлантический альянс заботиться о своих внутренних проблемах.
«Пусть занимаются своими внутринатовскими проблемами, с проблемами на территории Российской Федерации Россия разберётся сама», — сказал он.
Ранее Пич заявил, что организация не признаёт принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть территорию полуострова.