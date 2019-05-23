В Совфеде оценили призыв НАТО к России покинуть Крым

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс призывает Россию покинуть Крым.

«Мы же не призываем НАТО покинуть территории стран бывшего Варшавского договора, куда они обещали не заходить, они там продолжают размещать вооружение. Мы же не призываем их покинуть страны Балтии — Эстонию, Латвию, Литву, которые были в составе Советского Союза. Они туда спокойно направляют свои базы и не покидают», — подчеркнул сенатор.

Джабаров также призвал Североатлантический альянс заботиться о своих внутренних проблемах.

«Пусть занимаются своими внутринатовскими проблемами, с проблемами на территории Российской Федерации Россия разберётся сама», — сказал он.

Ранее Пич заявил, что организация не признаёт принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть территорию полуострова.