В Совфеде оценили призыв НАТО к России покинуть Крым

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Оксана Соломатина
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс призывает Россию покинуть Крым.
В Совфеде оценили призыв НАТО к России покинуть Крым
  • Reuters

«Мы же не призываем НАТО покинуть территории стран бывшего Варшавского договора, куда они обещали не заходить, они там продолжают размещать вооружение. Мы же не призываем их покинуть страны Балтии — Эстонию, Латвию, Литву, которые были в составе Советского Союза. Они туда спокойно направляют свои базы и не покидают», — подчеркнул сенатор.

Джабаров также призвал Североатлантический альянс заботиться о своих внутренних проблемах.

«Пусть занимаются своими внутринатовскими проблемами, с проблемами на территории Российской Федерации Россия разберётся сама», — сказал он.

Ранее Пич заявил, что организация не признаёт принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть территорию полуострова.

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