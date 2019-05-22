МИД КНР назвал действия США в отношении Huawei экономической травлей

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Действия Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei являются «типичной экономической травлей». С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
МИД КНР назвал действия США в отношении Huawei экономической травлей
  • Reuters

«Использование США государственной силы для оказания беспричинного давления на такую частную китайскую компанию, как Huawei, представляет собой типичную экономическую травлю», — цитирует его ТАСС.

20 мая Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

В свою очередь, в Huawei назвали вызовом для всей отрасли ограничения со стороны США.

Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь Никитин в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию.

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