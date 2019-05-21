В Huawei назвали вызовом для всей отрасли ограничения со стороны США

Короткая ссылка
Вице-президент китайской компании Huawei по Европе Абрахам Лю заявил, что решение Министерства торговли США внести организацию в чёрный список стало вызовом для всей отрасли.
В Huawei назвали вызовом для всей отрасли ограничения со стороны США
  • Reuters

Как отметили в китайской корпорации, данное решение США повлияло не только на Huawei, но и на Google и другие телекоммуникационные компании.

При этом Лю подтвердил продолжение переговоров с Google и выразил уверенность, что компания сможет нивелировать негативные последствия решения американских властей.

«Мы по-прежнему заняты переговорами с Google, чтобы выработать с их командой возможный путь», — приводит ТАСС его заявление в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания способна справиться с ограничениями Соединённых Штатов.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа лидера США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Позднее Министерство торговли Соединённых Штатов выдало Huawei 90-дневную временную лицензию для возобновления деятельности в ограниченном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить