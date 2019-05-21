В Huawei назвали вызовом для всей отрасли ограничения со стороны США

Вице-президент китайской компании Huawei по Европе Абрахам Лю заявил, что решение Министерства торговли США внести организацию в чёрный список стало вызовом для всей отрасли.

Как отметили в китайской корпорации, данное решение США повлияло не только на Huawei, но и на Google и другие телекоммуникационные компании.

При этом Лю подтвердил продолжение переговоров с Google и выразил уверенность, что компания сможет нивелировать негативные последствия решения американских властей.

«Мы по-прежнему заняты переговорами с Google, чтобы выработать с их командой возможный путь», — приводит ТАСС его заявление в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания способна справиться с ограничениями Соединённых Штатов.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа лидера США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Позднее Министерство торговли Соединённых Штатов выдало Huawei 90-дневную временную лицензию для возобновления деятельности в ограниченном режиме.