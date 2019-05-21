В МИД Ирана назвали условие для ведения переговоров с США
- Reuters
«США ведут экономическую войну против Ирана. Это нужно остановить. Экономическая война нацелена на иранский народ, и этому нужно положить конец. У США нет ни юридического, ни морального, ни политического международного основания вести экономическую войну с Ираном», — сказал министр в интервью CNN.
При этом он подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в таком противостоянии, однако готов защищаться.
Зариф также назвал условие, при котором иранская сторона пойдёт на переговоры с американцами.
«Иран никогда не ведёт переговоры по принуждению. Нельзя угрожать иранцу и ожидать от него какого-то взаимодействия. Это нужно делать с уважением, а не посредством угроз», — заключил глава МИД.
Ранее Зариф заявил, что Соединённые Штаты ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе.
Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение Ирана прекратить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.