В МИД Ирана назвали условие для ведения переговоров с США

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал условие, при выполнении которого Тегеран пойдёт на переговоры с Вашингтоном.

«США ведут экономическую войну против Ирана. Это нужно остановить. Экономическая война нацелена на иранский народ, и этому нужно положить конец. У США нет ни юридического, ни морального, ни политического международного основания вести экономическую войну с Ираном», — сказал министр в интервью CNN.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в таком противостоянии, однако готов защищаться.

Зариф также назвал условие, при котором иранская сторона пойдёт на переговоры с американцами.

«Иран никогда не ведёт переговоры по принуждению. Нельзя угрожать иранцу и ожидать от него какого-то взаимодействия. Это нужно делать с уважением, а не посредством угроз», — заключил глава МИД.

Ранее Зариф заявил, что Соединённые Штаты ведут «опасную игру», наращивая военное присутствие в Персидском заливе.

Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение Ирана прекратить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.