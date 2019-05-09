В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии
Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
«Я хочу воспользоваться своим присутствием здесь, чтобы донести до всех вовлечённых в конфликт в Ливии сторон моё чёткое послание: мой офис готов расследовать и при необходимости судить любого, кто допустит совершение военных преступлений в ходе данного конфликта», — сказала она.
Вместе с этим она призвала членов Совбеза добиваться от всех сторон конфликта в Сирии строгого следования международным гуманитарным нормам.
Ранее в ВОЗ назвали число погибших в ходе боевых действий в Триполи.