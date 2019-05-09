В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Я хочу воспользоваться своим присутствием здесь, чтобы донести до всех вовлечённых в конфликт в Ливии сторон моё чёткое послание: мой офис готов расследовать и при необходимости судить любого, кто допустит совершение военных преступлений в ходе данного конфликта», — сказала она.

Вместе с этим она призвала членов Совбеза добиваться от всех сторон конфликта в Сирии строгого следования международным гуманитарным нормам.

Ранее в ВОЗ назвали число погибших в ходе боевых действий в Триполи.