В МУС намерены наказать ответственных за военные преступления в Ливии

Короткая ссылка
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявила, что организация намерена наказать всех, кто совершит военные преступления в Ливии в ходе продолжающегося в стране конфликта.

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление она сделала во время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Я хочу воспользоваться своим присутствием здесь, чтобы донести до всех вовлечённых в конфликт в Ливии сторон моё чёткое послание: мой офис готов расследовать и при необходимости судить любого, кто допустит совершение военных преступлений в ходе данного конфликта», — сказала она.

Вместе с этим она призвала членов Совбеза добиваться от всех сторон конфликта в Сирии строгого следования международным гуманитарным нормам.

Ранее в ВОЗ назвали число погибших в ходе боевых действий в Триполи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить