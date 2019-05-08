Трамп выразил надежду на разработку нового договора в ядерной сфере с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» встречи с представителями иранской стороны для того, чтобы выработать новое соглашение в ядерной сфере. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп отметил, что после выхода США из сделки по иранской ядерной программе Вашингтон выдвинул 12 условий, которые являются «основой для всеобъемлющего соглашения» c Тегераном.

«Я с нетерпением жду, что когда-нибудь состоится встреча с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, чтобы дать Ирану будущее, которого он заслуживает», — пояснил президент.

Ранее специальный помощник американского лидера, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс заявила, что предложения Трампа о встрече с властями Ирана являются искренними.