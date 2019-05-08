Трамп выразил надежду на разработку нового договора в ядерной сфере с Ираном
- Reuters
Трамп отметил, что после выхода США из сделки по иранской ядерной программе Вашингтон выдвинул 12 условий, которые являются «основой для всеобъемлющего соглашения» c Тегераном.
«Я с нетерпением жду, что когда-нибудь состоится встреча с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, чтобы дать Ирану будущее, которого он заслуживает», — пояснил президент.
Ранее специальный помощник американского лидера, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс заявила, что предложения Трампа о встрече с властями Ирана являются искренними.