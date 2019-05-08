Трамп выразил надежду на разработку нового договора в ядерной сфере с Ираном

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением ждёт» встречи с представителями иранской стороны для того, чтобы выработать новое соглашение в ядерной сфере. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Трамп выразил надежду на разработку нового договора в ядерной сфере с Ираном
  • Reuters

Трамп отметил, что после выхода США из сделки по иранской ядерной программе Вашингтон выдвинул 12 условий, которые являются «основой для всеобъемлющего соглашения» c Тегераном.

«Я с нетерпением жду, что когда-нибудь состоится встреча с лидерами Ирана, чтобы выработать соглашение и, что очень важно, предпринять шаги, чтобы дать Ирану будущее, которого он заслуживает», — пояснил президент.

Ранее специальный помощник американского лидера, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс заявила, что предложения Трампа о встрече с властями Ирана являются искренними.

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