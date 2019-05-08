В США назвали искренним предложение Трампа о встрече с властями Ирана

Специальный помощник американского лидера, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс заявила, что предложения президента США Дональда Трампа о встрече с властями Ирана являются искренними.

«Предложения президента Трампа о проведении встречи с иранским режимом являются искренними, и он надеется, что они (власти Ирана. — RT) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана», — цитирует ТАСС Коутс.

В сентябре 2018 года Трамп заявлял, что встреча с главой Ирана Хасаном Рухани может стать возможной в случае, если Тегеран изменит свою политику.

По его словам, встречи с руководством Ирана не будет до тех пор, пока Тегеран «не изменит своё поведение».