Курц сожалеет в связи с осквернением памятника советским воинам в Вене

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Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил сожаление в связи с очередным осквернением памятника советским солдатам-освободителям в Вене. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Курц сожалеет в связи с осквернением памятника советским воинам в Вене
  • РИА Новости

«На торжественном заседании в память об освобождении от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе в ведомстве федерального канцлера своё сожаление мне также лично выразили канцлер Себастьян Курц и президент национального совета (парламента) Австрии Вольфганг Соботка», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что неизвестные в канун Дня Победы залили постамент перед монументом красной краской.

Посольство России в Вене осудило акт вандализма. Как отметили в дипмиссии, «ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом» бросает вызов всей правоохранительной системе Австрии.

Это уже второй подобный акт в отношении памятника за последние две недели. Так, 25 апреля неизвестные залили фасад чёрной краской.

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