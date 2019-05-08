Курц сожалеет в связи с осквернением памятника советским воинам в Вене
- РИА Новости
«На торжественном заседании в память об освобождении от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе в ведомстве федерального канцлера своё сожаление мне также лично выразили канцлер Себастьян Курц и президент национального совета (парламента) Австрии Вольфганг Соботка», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что неизвестные в канун Дня Победы залили постамент перед монументом красной краской.
Посольство России в Вене осудило акт вандализма. Как отметили в дипмиссии, «ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом» бросает вызов всей правоохранительной системе Австрии.
Это уже второй подобный акт в отношении памятника за последние две недели. Так, 25 апреля неизвестные залили фасад чёрной краской.