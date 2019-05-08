Посольство России назвало трусостью осквернение памятника советским воинам в Вене

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Посольство России в Австрии осудило акт вандализма в отношении памятника советским солдатам-освободителям в Вене.
Посольство России назвало трусостью осквернение памятника советским воинам в Вене
  • РИА Новости

«Трусливые вандалы под покровом ночи снова осквернили памятник советским воинам-освободителям на венской площади Шварценбергплатц», — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Как отмечается в заявлении, «ущербная попытка преступников дотянуться своими грязными руками до светлой памяти о подвиге многонационального советского народа в борьбе с нацизмом» бросает вызов всей правоохранительной системе Австрии.

Дипломаты ожидают от партнёров решительной реакции.

Ранее стало известно, что неизвестные в канун Дня Победы залили постамент перед монументом красной краской.

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