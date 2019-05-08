В Испании сравнили США с вытаскивающим оружие против Венесуэлы ковбоем

Глава МИД Испании Жозеп Боррель в интервью телеканалу 24 Horas сравнил администрацию США, угрожающую военным вторжением в Венесуэлу, с ковбоем.

«Американская администрация как ковбой с Запада, который говорит: «Посмотрите, какой ствол!», — цитирует РИА Новости Борреля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса отмечал, что Боливарианская Республика готова дать ответ на возможное военное вмешательство.