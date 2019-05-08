В Испании сравнили США с вытаскивающим оружие против Венесуэлы ковбоем
- Reuters
«Американская администрация как ковбой с Запада, который говорит: «Посмотрите, какой ствол!», — цитирует РИА Новости Борреля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что не видит сторонников военного решения вопроса в Венесуэле.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса отмечал, что Боливарианская Республика готова дать ответ на возможное военное вмешательство.