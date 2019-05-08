В Иране назвали опасным действием выход США из ДРСМД

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран расценивает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как очень опасное международно-правовое действие, передаёт РИА Новости.

«Что касается выхода США из ДРСМД, то мы рассматриваем это в качестве очень опасного действия», — заявил Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он также заявил, что Вашингтон «не привержен международным договорённостям и выходит» из них: из СВПД, из ДРСМД, НАФТА (Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли), ЮНЕСКО и Комитета по правам человека ООН».

«Мы имеем дело с правительством, которое нарушает законы», — добавил министр.

В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД.