В Иране назвали опасным действием выход США из ДРСМД

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Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран расценивает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как очень опасное международно-правовое действие, передаёт РИА Новости.
В Иране назвали опасным действием выход США из ДРСМД
  • Reuters

«Что касается выхода США из ДРСМД, то мы рассматриваем это в качестве очень опасного действия», — заявил Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он также заявил, что Вашингтон «не привержен международным договорённостям и выходит» из них: из СВПД, из ДРСМД, НАФТА (Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли), ЮНЕСКО и Комитета по правам человека ООН».

«Мы имеем дело с правительством, которое нарушает законы», — добавил министр. 

В конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что решение США выйти из ДРСМД стало первым шагом на пути к гонке наступательных вооружений.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал ФАН ситуацию вокруг ДРСМД. 

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