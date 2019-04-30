В МИД России заявили, что развал ДРСМД откатывает мир на 30 лет назад

Короткая ссылка
Отказ США от выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) перемещает мир в ситуацию 30-летней давности, заявил замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков.

«С развалом ДРСМД в договорном плане в области ракетно-ядерного разоружения мы откатываемся на 30 лет назад», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Рожкова, ситуация дополнительно осложняется неясностью в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Не хотелось бы, чтобы его постигла печальная участь ДРСМД», — подчеркнул он.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в беседе с RT назвал выход США из ДРСМД «безответственнейшим шагом» с точки зрения глобальной и региональной безопасности.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить