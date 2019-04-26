В Совфеде оценили ситуацию вокруг ДРСМД

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы много говорили с американскими коллегами на разных этапах обсуждения тематики ДРСМД, когда ещё, на наш взгляд, существовала возможность на разумной основе выйти на договорённость, которая бы позволила этот договор сохранить», — заявил он.

По его словам, принципиальный выбор Вашингтона в пользу отказа от ДРСМД перевесил все другие соображения, поэтому 2 августа документ, по всей видимости, прекратит своё существование.

В феврале эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон о том, что Вашингтон не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.