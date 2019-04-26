В Совфеде оценили ситуацию вокруг ДРСМД
- Reuters
«Мы много говорили с американскими коллегами на разных этапах обсуждения тематики ДРСМД, когда ещё, на наш взгляд, существовала возможность на разумной основе выйти на договорённость, которая бы позволила этот договор сохранить», — заявил он.
По его словам, принципиальный выбор Вашингтона в пользу отказа от ДРСМД перевесил все другие соображения, поэтому 2 августа документ, по всей видимости, прекратит своё существование.
В феврале эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в беседе с НСН оценил заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон о том, что Вашингтон не планирует размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе.