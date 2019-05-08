МИД: Россия готова к поиску путей преодоления проблем в отношениях с США
- РИА Новости
«Мы не зацикливаемся на негативе. Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран», — цитирует РИА Новости заявление МИД.
В ведомстве также подчеркнули, что Россия готова к выстраиванию с США «максимально тесного взаимодействия» на основе взаимного учёта интересов.
Ранее стало известно, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео посетит Россию 13—14 мая.