МИД: Россия готова к поиску путей преодоления проблем в отношениях с США

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не зацикливается на негативе в отношениях с Вашингтоном и открыта к поиску путей преодоления существующих проблем.
МИД: Россия готова к поиску путей преодоления проблем в отношениях с США
  • РИА Новости

«Мы не зацикливаемся на негативе. Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран», — цитирует РИА Новости заявление МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что Россия готова к выстраиванию с США «максимально тесного взаимодействия» на основе взаимного учёта интересов.

Ранее стало известно, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео посетит Россию 13—14 мая

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