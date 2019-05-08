Помпео посетит Россию 13—14 мая

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Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео посетит Россию 13—14 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.
Помпео посетит Россию 13—14 мая
  • Reuters

«В соответствии с достигнутой договорённостью 13—14 мая Россию посетит государственный секретарь США Майк Помпео», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

Отмечается, что в ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым «предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров Лаврова и Помпео может пройти встреча российского лидера Владимира Путина и главы Госдепа.

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