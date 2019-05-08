Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Идлибе

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Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Идлибе
  • ©МИД России

«Акцентирована важность координации усилий двух стран в целях выполнения меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и борьбы c террористической угрозой на основе принципов суверенитета и территориальной целостности САР», — указали в российском МИД.

Как добавили в ведомстве, в ходе беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую работу в рамках астанинского формата. 

Министры также заявили о необходимости продолжения обмена мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье.

Лавров и Чавушоглу затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, указали в МИД России.

В конце апреля президент России Владимир Путин не исключил проведения операции против террористов в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, но отметил, что в настоящий момент она нецелесообразна из-за рисков для мирного населения. 

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