Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Идлибе
- ©МИД России
«Акцентирована важность координации усилий двух стран в целях выполнения меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и борьбы c террористической угрозой на основе принципов суверенитета и территориальной целостности САР», — указали в российском МИД.
Как добавили в ведомстве, в ходе беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую работу в рамках астанинского формата.
Министры также заявили о необходимости продолжения обмена мнениями по ситуации в Восточном Средиземноморье.
Лавров и Чавушоглу затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, указали в МИД России.
В конце апреля президент России Владимир Путин не исключил проведения операции против террористов в идлибской зоне деэскалации на севере Сирии, но отметил, что в настоящий момент она нецелесообразна из-за рисков для мирного населения.