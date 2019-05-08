Эксперт оценил слова Болтона о намерении США разорвать связь Кубы с Венесуэлой

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что Соединённые Штаты намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.

«Необходимо отметить, что отношение к Кубе у нынешней американской администрации существенно изменилось в сравнении с периодом Барака Обамы. Тогда был сделан беспрецедентный шаг по нормализации отношений с Кубой... Сейчас же Соединённые Штаты вернулись к старой политике и ужесточили антикубинскую риторику. Заявление Джона Болтона — позиция нынешних американских ястребов, которые очень активны и зачастую задают тон политики США, энергично разрушают то наследие, которое было до них», — сказал он.

По словам эксперта, в течение всей последней фазы венесуэльского кризиса «антикубинская риторика является одной из превалирующих тем в американской политике».

«Это не случайно. У Кубы и Венесуэлы существует прочный союз, Куба поддерживает венесуэльский народ и правительство в этом кризисе, является одним из последних государств, которые не подчинились диктату США в Латинской Америке. Венесуэла тоже оказывала большую помощь кубинскому народу, и теперь Куба хочет отдать этот гуманитарный долг», — считает Шаповалов.

Ранее Болтон заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжить разрывать связи между Кубой и Венесуэлой.