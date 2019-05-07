Трамп поддержал план Сеула по оказанию продовольственной помощи Пхеньяну

Президент США Дональд Трамп поддерживает план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи КНДР.

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

«Президент Трамп расценил как очень своевременную и положительную меру поставку Южной Кореей продовольствия в КНДР в гуманитарных целях и поддержал этот шаг», — сказал представитель администрации.

Отмечается, что 7 мая между Трампом и Мун Чжэ Ином состоялся телефонный разговор.

Ранее в ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.