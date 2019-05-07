Трамп поддержал план Сеула по оказанию продовольственной помощи Пхеньяну
- Reuters
Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
«Президент Трамп расценил как очень своевременную и положительную меру поставку Южной Кореей продовольствия в КНДР в гуманитарных целях и поддержал этот шаг», — сказал представитель администрации.
Отмечается, что 7 мая между Трампом и Мун Чжэ Ином состоялся телефонный разговор.
Ранее в ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.