Трамп поддержал план Сеула по оказанию продовольственной помощи Пхеньяну

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Президент США Дональд Трамп поддерживает план Южной Кореи по оказанию гуманитарной продовольственной помощи КНДР.
Трамп поддержал план Сеула по оказанию продовольственной помощи Пхеньяну
  • Reuters

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

«Президент Трамп расценил как очень своевременную и положительную меру поставку Южной Кореей продовольствия в КНДР в гуманитарных целях и поддержал этот шаг», — сказал представитель администрации.

Отмечается, что 7 мая между Трампом и Мун Чжэ Ином состоялся телефонный разговор.

Ранее в ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.

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