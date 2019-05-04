В ООН назвали объёмы необходимой КНДР продовольственной помощи

В ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.

Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что КНДР необходимо около 1,36 млн тонн дополнительного зерна.

В отчёте отмечается, что 10,1 млн северокорейцев, что составляет примерно 40% от общей численности населения страны, нуждаются в продовольственной помощи.

В июле 2018 года заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что всемирная организация пытается собрать $111 млн для отправки гуманитарной помощи для детей в КНДР.