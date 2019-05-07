Ярошенко удалили опухоли желудка в больнице при тюрьме в США

Врачи тюремной больницы в Данбери (штат Коннектикут) удалили доброкачественные опухоли желудка российскому лётчику Константину Ярошенко, осуждённому в США на 20 лет. Об этом рассказала его жена Виктория Ярошенко.

«При обследовании (Константину. — RT) удалили доброкачественные опухоли. Он сам об этом не знал и начал обращаться ко всем, чтобы провели срочную операцию. Мы сделали запрос в клинику, где его обследовали, и доктор написал, что всё было удалено во время обследования», — приводит ТАСС слова супруги лётчика.

В апреле Виктория Ярошенко рассказала, что её супругу начали оказывать медицинскую помощь.

Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.