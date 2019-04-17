Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь

Короткая ссылка
Виктория Ярошенко, супруга российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США на 20 лет, заявила, что ему в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут) начали оказывать медицинскую помощь.
Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь
  • РИА Новости

«Ему сделали снимок желудка... сейчас ждём результатов. Ещё  сделали снимки поясницы и ноги, у него там палец болит, ходить не может, тоже ждём результатов. Что-то начали делать, хотя и не активно. Он же обращался, Антонову написал в посольство по поводу медпомощи», — приводит ТАСС слова супруги лётчика.

Ранее Виктория Ярошенко прокомментировала сообщение о новом запросе к американским властям о передаче России её мужа для отбывания срока на родине.

В феврале она заявляла, что её мужу не оказывают медицинской помощи и ужесточают условия содержания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить