Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь
- РИА Новости
«Ему сделали снимок желудка... сейчас ждём результатов. Ещё сделали снимки поясницы и ноги, у него там палец болит, ходить не может, тоже ждём результатов. Что-то начали делать, хотя и не активно. Он же обращался, Антонову написал в посольство по поводу медпомощи», — приводит ТАСС слова супруги лётчика.
Ранее Виктория Ярошенко прокомментировала сообщение о новом запросе к американским властям о передаче России её мужа для отбывания срока на родине.
В феврале она заявляла, что её мужу не оказывают медицинской помощи и ужесточают условия содержания.