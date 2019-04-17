Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь

Виктория Ярошенко, супруга российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США на 20 лет, заявила, что ему в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут) начали оказывать медицинскую помощь.

«Ему сделали снимок желудка... сейчас ждём результатов. Ещё сделали снимки поясницы и ноги, у него там палец болит, ходить не может, тоже ждём результатов. Что-то начали делать, хотя и не активно. Он же обращался, Антонову написал в посольство по поводу медпомощи», — приводит ТАСС слова супруги лётчика.

Ранее Виктория Ярошенко прокомментировала сообщение о новом запросе к американским властям о передаче России её мужа для отбывания срока на родине.

В феврале она заявляла, что её мужу не оказывают медицинской помощи и ужесточают условия содержания.