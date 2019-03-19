Жена Ярошенко прокомментировала новый запрос на возврат мужа в Россию

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Виктория Ярошенко, супруга российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США на 20 лет, прокомментировала сообщение о новом запросе к американским властям о передаче России её мужа для отбывания срока на родине.
Жена Ярошенко прокомментировала новый запрос на возврат мужа в Россию
  • РИА Новости

Как заявила Ярошенко РИА Новости, она не верит, что этот запрос вернёт его в Россию.

«Если честно, не очень верю, потому что уже запрашивали — и ничего», — сказала она.

По её мнению, должны быть предварительные договорённости, а стандартная процедура результатов не даст.

«Костя сказал даже, что если уверенности не будет, что согласие дадут, то даже не хочу, чтобы меня запрашивали», — добавила супруга Ярошенко.

Вместе с этим она указала, что проблемы со здоровьем у её мужа по-прежнему сохраняются. 

Ранее «Известия» писали, что российский Минюст направит США запрос о возврате Ярошенко в Россию.

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