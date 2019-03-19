СМИ: Минюст направит США запрос о возврате Ярошенко в Россию

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Министерство юстиции России намерено обратиться к властям США с запросом о передаче российского гражданина Константина Ярошенко, находящего в американской тюрьме, для отбывания наказания на родине.

Как пишет газета «Известия», о соответствующих планах Минюст сообщил в письме к Ярошенко.

По её данным, соответствующее решение было принято в ходе взаимодействия с Министерством иностранных дел России.

Отмечается, что запрос планируется направить после 20 апреля.

«Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали», — отметил Ярошенко.

В феврале Ярошенко заявил российским дипломатам о своём намерении добиться перевода в другую тюрьму.

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