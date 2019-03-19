СМИ: Минюст направит США запрос о возврате Ярошенко в Россию
Как пишет газета «Известия», о соответствующих планах Минюст сообщил в письме к Ярошенко.
По её данным, соответствующее решение было принято в ходе взаимодействия с Министерством иностранных дел России.
Отмечается, что запрос планируется направить после 20 апреля.
«Если смотреть на прошлые попытки вернуть меня на основании моего прошения, то все три раза мне отказывали», — отметил Ярошенко.
В феврале Ярошенко заявил российским дипломатам о своём намерении добиться перевода в другую тюрьму.