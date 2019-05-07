Избранный мэр Стамбула от оппозиции после решения ЦИК Турции: мы не отступим
«Эти выборы, которые мы выиграли, пытаются у нас отнять... Когда они не смогли выиграть, то начали использовать предлоги для отмены выборов. Мы не отступим», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее стало известно, что Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, победу на которых одержал Имамоглу.
Как передаёт Anadolu, повторные выборы мэра города состоятся 23 июня.
Новые выборы мэра Стамбула пройдут 23 июня— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 6 мая 2019 г.