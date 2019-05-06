ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула

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Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.
ЦИК Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

По данным агентства, ЦИК также приняла решение провести муниципальные
выборы в Стамбуле повторно.

Ранее стало известно, что Партия справедливости и развития (ПСР) Турции подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле.

17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции выдала представителю оппозиционной Народно-республиканской партии страны Экрему Имамоглу сертификат о признании его мэром Стамбула.

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