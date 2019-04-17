ЦИК Турции выдала избранному мэру Стамбула сертификат о признании

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Высшая избирательная комиссия Турции выдала представителю оппозиционной Народно-республиканской партии страны Экрему Имамоглу сертификат о признании его мэром Стамбула.
ЦИК Турции выдала избранному мэру Стамбула сертификат о признании
  • Reuters

Об этом сообщает Anadolu.

1 апреля стало известно, что Имамоглу одержал победу на выборах мэра Стамбула.

На следующий день Партия справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, решила обжаловать результаты муниципальных выборов в городе.

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