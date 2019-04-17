ЦИК Турции выдала избранному мэру Стамбула сертификат о признании

Высшая избирательная комиссия Турции выдала представителю оппозиционной Народно-республиканской партии страны Экрему Имамоглу сертификат о признании его мэром Стамбула.

Об этом сообщает Anadolu.

#BREAKING Turkish opposition Istanbul mayoral candidate Ekrem Imamoglu receives certificate of election: CHP official — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 17 апреля 2019 г.

1 апреля стало известно, что Имамоглу одержал победу на выборах мэра Стамбула.

На следующий день Партия справедливости и развития, лидером которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, решила обжаловать результаты муниципальных выборов в городе.