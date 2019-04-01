СМИ: На выборах мэра Стамбула лидирует кандидат от оппозиции
- Reuters
Отмечается, что он набирает 48,80% голосов по результатам обработки почти 99,7% бюллетеней.
Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайший соратник турецкого лидера Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым получает 48,48% голосов избирателей.
Глава Высшего избирательного совета Турции (YSK) Сади Гувен заявил, что, по имеющимся данным, за Имамоглу отдали свои голоса 4 млн 159 тыс. 650 избирателей, за Йылдырыма — 4 млн 131 тыс. 761.
На выборах в органы местного самоуправления, которые в Турции проводятся один раз в пять лет, избираются мэры городов, руководители муниципалитетов, сельские и районные старосты и депутаты сельских советов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.