Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции
Об этом сообщает Anadolu.
Президент Эрдоган: Около 56 процентов всех муниципальных органов в Турции возглавят представители Партии справедливости и развития.— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 31 марта 2019 г.
По словам Эрдогана, по итогам выборов кандидаты от политического блока «Союз народа», в состав которого входит правящая ПСР, победили в 778 муниципалитетах, включая 16 мэрий крупных городов.
31 марта в Турции состоялись выборы в местные органы власти.
Как отмечалось, это первые местные выборы в стране после конституционного референдума 2017 года.