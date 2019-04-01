Эрдоган объявил о победе своей партии на муниципальных выборах в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на муниципальных выборах в стране.

Об этом сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, по итогам выборов кандидаты от политического блока «Союз народа», в состав которого входит правящая ПСР, победили в 778 муниципалитетах, включая 16 мэрий крупных городов.

31 марта в Турции состоялись выборы в местные органы власти.

Как отмечалось, это первые местные выборы в стране после конституционного референдума 2017 года.

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