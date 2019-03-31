В Турции начались выборы в местные органы власти

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Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Турции. Гражданам предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.
В Турции начались выборы в местные органы власти
  • Reuters

Как передаёт Anadolu, избирательные участки открылись в 07:00 мск. Проголосовать на муниципальных выборах смогут около 57 млн человек.

Отмечается, что это первые местные выборы в стране после конституционного референдума 2017 года.

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