В Турции начались выборы в местные органы власти
Голосование на выборах в органы местного самоуправления началось в Турции. Гражданам предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.
- Reuters
Как передаёт Anadolu, избирательные участки открылись в 07:00 мск. Проголосовать на муниципальных выборах смогут около 57 млн человек.
Отмечается, что это первые местные выборы в стране после конституционного референдума 2017 года.
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