Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Об этом сообщает Anadolu.
Turkey's AK Party submits new petition to cancel Istanbul poll https://t.co/sP62yFUWNbpic.twitter.com/EKaWKNFO9V— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 20 avril 2019
По словам представителя Партии справедливости и развития Али Явуза, было установлено, что более 14 тыс. избирателей, которые не имели права голосовать, приняли участие в выборах 31 марта.
Ранее сообщалось, что турецкая Партия справедливости и развития подала апелляции с целью обжалования результатов муниципальных выборов в Стамбуле.
17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции выдала представителю оппозиционной Народно-республиканской партии страны Экрему Имамоглу сертификат о признании его мэром Стамбула.