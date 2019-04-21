Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле

Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.

Об этом сообщает Anadolu.

Turkey's AK Party submits new petition to cancel Istanbul poll https://t.co/sP62yFUWNbpic.twitter.com/EKaWKNFO9V — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 20 avril 2019

По словам представителя Партии справедливости и развития Али Явуза, было установлено, что более 14 тыс. избирателей, которые не имели права голосовать, приняли участие в выборах 31 марта.

Ранее сообщалось, что турецкая Партия справедливости и развития подала апелляции с целью обжалования результатов муниципальных выборов в Стамбуле.

17 апреля Высшая избирательная комиссия Турции выдала представителю оппозиционной Народно-республиканской партии страны Экрему Имамоглу сертификат о признании его мэром Стамбула.