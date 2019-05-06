Мадуро выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, где при аварийной посадке самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.

«Я искренне соболезную всему российскому народу в связи с несчастным случаем в международном аэропорту Шереметьево в Москве... Венесуэла солидарна с нашими братьями-москвичами. Держись, Россия», — написал Мадуро в Twitter.

Ранее стало известно, что следователи и криминалисты завершили следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек.