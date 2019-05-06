СК завершил следственные действия в Шереметьеве

Следователи и криминалисты СК России завершили следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в RT.

Отмечается, что следователи и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли со взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и поместили их в ангар для дальнейшего исследования.

При аварийной посадке с последующим пожаром самолёта Sukhoi Superjet 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек.

Следователи рассматривают попадание молнии в качестве предварительной версии авиакатастрофы.