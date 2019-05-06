СК завершил следственные действия в Шереметьеве

Короткая ссылка
Следователи и криминалисты СК России завершили следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
СК завершил следственные действия в Шереметьеве
  • © СК РФ

Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в RT.

Отмечается, что следователи и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли со взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и поместили их в ангар для дальнейшего исследования.

При аварийной посадке с последующим пожаром самолёта Sukhoi Superjet 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек

Следователи рассматривают попадание молнии в качестве предварительной версии авиакатастрофы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить