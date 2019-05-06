СК завершил следственные действия в Шереметьеве
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Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, поступившем в RT.
Отмечается, что следователи и сотрудники Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изъяли со взлётно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолёта и поместили их в ангар для дальнейшего исследования.
При аварийной посадке с последующим пожаром самолёта Sukhoi Superjet 5 мая в Шереметьеве погиб 41 человек.
Следователи рассматривают попадание молнии в качестве предварительной версии авиакатастрофы.