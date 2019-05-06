СК считает предварительной версией катастрофы SSJ-100 попадание молнии

Следователи рассматривают попадание молнии в качестве предварительной версии авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. Об этом RT рассказал источник в московском управлении СК на транспорте.

По словам собеседника, датчик задымления сработал через несколько минут после взлёта (предположительно, от удара молнии). При совершении аварийной посадки, при пробеге по полосе у лайнера подломились задние стойки шасси.

Не исключено, что искорёженные в результате удара детали пробили баки, вызвав пожар, рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет рассматривает различные версии аварии, среди них — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.

Вечером 5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. В результате ЧП погиб 41 человек.