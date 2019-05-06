Эксперт оценил планы США направить авианосную группу как сигнал Ирану

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT намерение США направить авианосную ударную группу в качестве сигнала Ирану.

«Это будет очередной акт демонстрации силы, но не более. Понятно, что американцы до маниакальности одержимы идеей смены режима в Иране почти уже 40 лет... Очевидно, что это делается для того, чтобы показать силу, некую солидарность с оппозицией внутри Ирана», — считает Блохин.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану.

По его словам, такие меры приняты после ряда «направленных на эскалацию сигналов и угроз».