Эксперт оценил планы США направить авианосную группу как сигнал Ирану
- Reuters
«Это будет очередной акт демонстрации силы, но не более. Понятно, что американцы до маниакальности одержимы идеей смены режима в Иране почти уже 40 лет... Очевидно, что это делается для того, чтобы показать силу, некую солидарность с оппозицией внутри Ирана», — считает Блохин.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану.
По его словам, такие меры приняты после ряда «направленных на эскалацию сигналов и угроз».