Эксперт оценил планы США направить авианосную группу как сигнал Ирану

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT намерение США направить авианосную ударную группу в качестве сигнала Ирану.
Эксперт оценил планы США направить авианосную группу как сигнал Ирану
  • Reuters

«Это будет очередной акт демонстрации силы, но не более. Понятно, что американцы до маниакальности одержимы идеей смены режима в Иране почти уже 40 лет... Очевидно, что это делается для того, чтобы показать силу, некую солидарность с оппозицией внутри Ирана», — считает Блохин.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США направят авианосец и бомбардировщики в зону ответственности Центрального командования страны в качестве сигнала Ирану. 

По его словам, такие меры приняты после ряда «направленных на эскалацию сигналов и угроз».

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