Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек
В результате нападения боевиков на полицейское управление в Афганистане погибли 13 человек. Об этом информирует TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
- Reuters
Отмечается, что ещё 55 человек получили ранения, в том числе 20 мирных жителей.
По данным МВД, в нападении участвовали восемь человек.
Ранее сообщалось о пяти погибших при атаке на полицейское управление в Афганистане.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: