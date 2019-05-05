Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

Короткая ссылка
В результате нападения боевиков на полицейское управление в Афганистане погибли 13 человек. Об этом информирует TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.
Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек
  • Reuters

Отмечается, что ещё 55 человек получили ранения, в том числе 20 мирных жителей.

По данным МВД, в нападении участвовали восемь человек. 

Ранее сообщалось о пяти погибших при атаке на полицейское управление в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить