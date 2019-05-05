Жертвами атаки на управление полиции в Афганистане стали 13 человек

В результате нападения боевиков на полицейское управление в Афганистане погибли 13 человек. Об этом информирует TOLOnews со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Reuters

Отмечается, что ещё 55 человек получили ранения, в том числе 20 мирных жителей. По данным МВД, в нападении участвовали восемь человек. Ранее сообщалось о пяти погибших при атаке на полицейское управление в Афганистане.