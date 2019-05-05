При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек

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При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек, 50 получили ранения.
При атаке на полицейское управление в Афганистане погибли пять человек
  • Reuters

Атака на управление произошла в городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере страны.

«По меньшей мере пять человек погибли и более 50 других получили ранения в продолжающейся атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан», — приводит телеканал Tolo News слова заместителя главы управления общественного здравоохранения провинции Баглан Абдула Алима Гафари.

Ранее сообщалось, что при атаке на полицейское управление пострадали 30 человек.

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