Эксперт оценил идею экс-главкома НАТО ограничить въезд россиян в США

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что США могут ограничить въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.

«Американцам для того, чтобы вводить ограничения против России, доказательства не нужны, как и повод. Достаточно лишь внутренней убеждённости в правоте своих действий. Это высказывание не инициатива, а очередное заявление очередного бывшего командующего. Видимо, ему не хватает пенсии и он рассчитывает на большее. Подобного рода слова, которые никак не вяжутся с компетенцией людей, которые их произносят, — попытка напомнить о себе», — считает эксперт.

Он назвал возможное ограничение «крайним проявлением радикализма».

«Сложно представить, что найдётся больной человек, который попробует реализовать это на практике. Так что ценность данного заявления — ноль», — заключил Манойло.

Ранее Ставридис заявил, что США могут наложить более широкие санкции на Россию вплоть до ограничений на въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.

Он призвал не ограничиваться санкциями против российского бизнеса, а ввести меры против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций, а также президента России Владимира Путина.