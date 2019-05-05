Эксперт оценил идею экс-главкома НАТО ограничить въезд россиян в США

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление бывшего Верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что США могут ограничить въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.
Эксперт оценил идею экс-главкома НАТО ограничить въезд россиян в США
  • © West Coast Surfer/moodboard
  • globallookpress.com

«Американцам для того, чтобы вводить ограничения против России, доказательства не нужны, как и повод. Достаточно лишь внутренней убеждённости в правоте своих действий. Это высказывание не инициатива, а очередное заявление очередного бывшего командующего. Видимо, ему не хватает пенсии и он рассчитывает на большее. Подобного рода слова, которые никак не вяжутся с компетенцией людей, которые их произносят, — попытка напомнить о себе», — считает эксперт.

Он назвал возможное ограничение «крайним проявлением радикализма».

«Сложно представить, что найдётся больной человек, который попробует реализовать это на практике. Так что ценность данного заявления — ноль», — заключил Манойло.

Ранее Ставридис заявил, что США могут наложить более широкие санкции на Россию вплоть до ограничений на въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.

Он призвал не ограничиваться санкциями против российского бизнеса, а ввести меры против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций, а также президента России Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить