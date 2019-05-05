Экс-главком НАТО не исключил ограничений на въезд россиян в США

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Бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что США могут наложить более широкие санкции на Россию вплоть до ограничений на въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.
Экс-главком НАТО не исключил ограничений на въезд россиян в США
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В своей статье для журнала Time Ставридис призывает усилить ограничения в отношении Москвы, так как считает действующие санкции недостаточно эффективными.

Он призвал не ограничиваться санкциями против российского бизнеса, а ввести меры против российского спорта, музыкальных коллективов, академических институтов, дипломатических делегаций, а также президента России Владимира Путина.

«Американцы могут как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России, которые стремятся поддержать демократию. Мы можем наложить более широкие ограничения на поездки для российских граждан, которые стремятся приехать в Соединённые Штаты с любой целью», — рассуждает Ставридис.

Также США, по его мнению, могут отказаться от сотрудничества с Россией по международным проектам — от восстановления Сирии до регулирования нефтяных цен.

Ранее президент США Дональд Трамп и глава Словакии Петер Пеллегрини выступили против проекта «Северный поток — 2».

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